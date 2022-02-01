«Влюбился в Грищук, просто крышу сносило»: Жулин объяснил, почему расстался с Усовой

Фигурист и тренер Александр Жулин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему расстался с первой женой Майей Усовой.

«Майя приехала в Москву из Нижнего Новгорода. Я забрал ее жить к себе. Причем с нами жили мои родители и младший брат. Я отдал Майе свою комнату. Я поначалу жену в ней не видел, но по прошествии времени все стало меняться. Майя становилась краше день ото дня. Ну и как-то все произошло. Я у Майи был первым мужчиной, а она у меня — первой женщиной. А потом пошел быт и шестичасовые тренировки. Все это очень непросто». Александр Жулин

По словам Александра Жулина, не каждый в их отношениях был готов уступать.

«Я всегда считал, что все делаю правильно. Майя мирилась, но потом спорила. Все это накладывалось на наш результат на льду. Но все это было не зря. Я думаю, что олимпийские медали никому просто так не даются. А потом я влюбился в Оксану Грищук. Просто крышу сносило. Майе докладывали, что машина Саши стоит во дворе Оксаны. Майя мучилась. Я перед ней виноват», — заявил Александр Жулин.

Напомним, что Майя Усова и Александр Жулин выигрывали серебро и бронзу на Олимпиадах. В браке они были примерно пять лет. Общих детей у них нет.

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