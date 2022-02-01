«Конкурентов ни в ком не вижу»: Валерий Николаев — об участии в шоу «Танцы со звездами»

Валерий Николаев рассказал об участии в шоу «Танцы со звездами». Актер признался, что подготовка у шоу отнимает по 5-7 часов в день, не считая дороги. Кроме тренировок на паркете, необходимо посещать спортзал, чтобы быть всегда в форме и выполнять любые поддержки.

«Мы репетируем 10 названий за 8 недель — работаем как лучшая антреприза в мире. Но только танцы — это больно каждую секунду. Потому что поддержки, потому что тяжело и опасно. Надо же готовить запас серьезный — партнерша весит 50 килограммов, значит, я должен жать 80, чтобы она чувствовала себя комфортно. Спортзал помогает — я как ежедневно занимался, так и продолжаю. Кстати, специально сильно там устаю и всегда иду на репетицию после тренировки. В воскресенье выхожу на паркет, какой бы ни был усталый, а все равно бодрый», — поделился Николаев со «СтарХитом».

Артист признался, что для него в шоу нет конкурентов. В первую очередь он пришел соревноваться с самим собой.

«Конкурентов ни в ком не вижу, я же не на соревновании. Единственное, с чем соревнуюсь — так это с собственной немощью», — признался Валерий Николаев.

Также Николаев рассказал, чье мнение из жюри для него важнее. Актер признался, что критику от таких профессионалов своего дела, как Егора Дружинина и Николая Цискаридзе он готов выслушать. Однако субъективную позицию некоторых членов жюри принимать в расчет не собирается.

«Конструктивной критике судий, где указано, что исправить, я всегда рад, а такой, где, мол, «ты недостаточно тонко чувствуешь музыку»… Это не критика, это какое-то личное мнение Владимира Варнавы (член жюри «Танцев со звездами») обо мне. Но мы не знакомы так близко, чтобы он знал, как я чувствую музыку. Я вообще не видел, как он танцует, что он из себя представляет, как артист. Слова Егора Дружинина и Коли Цискаридзе для меня, конечно, значимее», — заключил артист.

В эфире одной из программ «Танцы со звездами» 56-летний Валерий Николаев признался, что вновь стал отцом. Радостное событие произошло летом минувшего года. Сын стал вторым ребенком актера. У Валерия Николаева есть взрослая дочка от брака с актрисой и режиссером Ириной Апексимовой.

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