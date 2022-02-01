Здесь зажгутся новые звезды: Загитова пришла в восторг от олимпийской ледовой арены в Пекине и показала ее в Сети

До старта Олимпийских игр в Пекине остаются считаные дни. Сборные стран прибыли в столицу Китая и пребывают в волнительном ожидании накануне стартов. Спортсменам не до соцсетей, но благодаря находящимся там журналистам болельщики могут заглянуть на спортобъекты до начала Игр.

Фигуристка Алина Загитова отправилась в Китай в качестве комментатора. «Красная балерина» вместе с Алексеем Ягудиным и Ильей Авербухом будет освещать выступления фигуристов и танцы на льду. После прибытия в Пекин Загитова отправилась на арену, где совсем скоро будет написана новейшая история мирового фигурного катания.

«Вот это олимпийская арена. Очень красивая! Вау!» — пришла в восторг Загитова.

Напомним, что в женскую олимпийскую сборную по фигурному катанию вошли три воспитанницы Этери Тутберидзе — Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова. На скамейке запасных будут Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

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