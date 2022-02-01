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«Срочно в аптеку»: Сердючка посоветовала Соловьеву пропить курс таблеток от шизофрении

Украинский певец Андрей Данилко отреагировал на критику в свой адрес.

«Срочно в аптеку»: Сердючка посоветовала Соловьеву пропить курс таблеток от шизофрении
Верка Сердючка. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, в Instagram раскритиковал телеведущего Владимира Соловьева.

Верка Сердючка и Владимир Соловьев
Верка Сердючка и Владимир Соловьев. Фото: instagram.com/v_serduchka/

«Владимир Адольфович, срочно в аптеку», — написал Данилко, исковеркав отчество Соловьева. Телеведущий по паспорту Рудольфович.

Как отметил Андрей Данилко, Владимиру Соловьеву необходимо пропить курс таблеток от шизофрении.

Ранее Владимир Соловьев заявил, что Верку Сердючку необходимо больше не пускать в Россию. Он назвал ее гаденышем.

Напомним, что Андрей Данилко спел композицию, в которой восхвалил националиста Степана Бандеру. Это послужило поводом для критики музыканта. Многие высказали мнение, что украинскому исполнителю надо запретить въезд в Россию.

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Андрей ДанилкоВерка СердючкаВладимир СоловьевРоссияУкраина