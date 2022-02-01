«Выходить из номера нельзя»: Ягудин показал, какие меры против коронавируса предприняты в Пекине перед Олимпиадой

Фигурист находится в столице Китая в составе команды Первого канала и будет освещать соревнования с места событий.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин вошел в команду ОКР и улетел в Пекин, где со дня на день начнется XXIV зимняя Олимпиада. Вместе с другими чемпионами, среди которых Маргарита Мамун, Алина Загитова, Илья Авербух, он будет освещать с места событий старты для Первого канала.

На следующий день после прилета в Пекин Ягудин показал, какие меры безопасности созданы в гостинице, где проживают делегации, прибывшие на Олимпийские игры.

Оказалось, что чтобы выйти на улицу, необходимо пройти мини-обследование – подтвердить аккредитацию, измерить температуру, предъявить личные вещи к досмотру.

«Ежедневно мы должны сдавать тест. Приходишь в лобби, там сидит человек, сдал тест, пошел в номер и сидишь там до оглашения вердикта. Выходить из номера нельзя, вот когда получишь результат — тогда можно выходить», — рассказал журналист.

Между тем, в олимпийской сборной России уже произошли потери бойцов из-за инфекции. Фигурист Михаил Коляда был снят с рейса, поскольку сдал положительный тест. Ковид обнаружили у танцора Егора Базина и его тренера, скелетониста Никиту Трегубова тоже не допустили до стартов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!