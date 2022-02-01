«Он из вечных инвестиций»: Хромченко назвала цвет, который никогда не выйдет из моды

Фэшн-эксперт очень рекомендует модницам обратить на него внимание.

На программу «Модный приговор» Наталья пришла с подачи своей давней подруги Аллы. После болезненного развода девушка угасла как внутренне, так и внешне. Поскольку любое большое преображение начинается с малого, начать решили с переоценки гардероба.

Оказалось, что стиль Натальи давно утратил былой лоск и цвет, несколько потух, как и огонь в ее глазах. И на помощь молодой женщине пришли стилисты «Модного приговора», которые вписали в образ много цвета. Для вечернего аутфита специалисты выбрали комбинезон глубокого зеленого оттенка с холодным подтоном.

«Оттенок цвета морской волны, в зимних коллекциях огромное его количество, и я вам очень рекомендую на этот холодный оттенок зеленого обратить внимание, потому что он — из вечных инвестиций», — подчеркнула Эвелина Хромченко.

Фэшн-эксперт посоветовала присмотреться к этому цвету не только героине проекта, но и всем следящим за трендами и модой телезрительницам — он будет актуален всегда.

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