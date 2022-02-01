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Гарик Харламов объяснил, почему над шутками КВН десятилетней давности никто не смеется

По словам шоумена, юмор должен быть прежде всего на злобу дня.

Гарик Харламов объяснил, почему над шутками КВН десятилетней давности никто не смеется
Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Гарик Харламов в беседе с Дашей Исаевой объяснил, почему над шутками КВН десятилетней давности уже никто не смеется.

Гарик Харламов
Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

«Нет единой шутки, которая заходила бы везде. Я выступал в огромном количестве залов. Где-то стоя аплодируют и валяются со смеху. Где-то эта же шутка средненько заходит, а где-то вообще такой юмор не проходит».

Гарик Харламов

По словам Гарика Харламова, бывает сиюминутный юмор.

«Сегодня смешно, а завтра вообще не смешно. Посмотрите КВН десятилетней давности. Хоть где-то улыбнетесь? Да никогда в жизни, а там люди вообще валяются. Юмор, чем более на злобу дня, тем смешнее», — заявил Гарик Харламов.

Напомним, что КВН не так давно исполнилось уже 60 лет. Юбилей широко освещался на телевидении.

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