Гарик Харламов объяснил, почему над шутками КВН десятилетней давности никто не смеется

По словам шоумена, юмор должен быть прежде всего на злобу дня.

Шоумен Гарик Харламов в беседе с Дашей Исаевой объяснил, почему над шутками КВН десятилетней давности уже никто не смеется.

«Нет единой шутки, которая заходила бы везде. Я выступал в огромном количестве залов. Где-то стоя аплодируют и валяются со смеху. Где-то эта же шутка средненько заходит, а где-то вообще такой юмор не проходит». Гарик Харламов

По словам Гарика Харламова, бывает сиюминутный юмор.

«Сегодня смешно, а завтра вообще не смешно. Посмотрите КВН десятилетней давности. Хоть где-то улыбнетесь? Да никогда в жизни, а там люди вообще валяются. Юмор, чем более на злобу дня, тем смешнее», — заявил Гарик Харламов.

Напомним, что КВН не так давно исполнилось уже 60 лет. Юбилей широко освещался на телевидении.

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