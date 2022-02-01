«У нас уникальная история»: Харламов ответил на слухи, что идея Comedy Club украдена у американцев

По словам юмориста, их шоу — это сборная солянка.

Шоумен Гарик Харламов в беседе с Дашей Исаевой ответил на слухи, что идея популярного шоу Comedy Club была украдена когда-то у американцев.

«В Америке — это стендап. Выходит юморист, читает, выходит следующий. И так далее. Comedy Club у нас — это вообще уникальная история. У нас и музыка, и миниатюры. Пойди и найди миниатюру в Америке. И стендап в его первозданном виде. У нас сборная солянка. Кто-то любит Волю, кто-то — Родригеза, кто-то — Марину Кравец». Гарик Харламов

По словам Гарика Харламова, благодаря Comedy Club со временем стали появляться новые форматы для шоу.

«Нас ругали за мат, но сейчас его у нас почти нет. А когда это все запикивалось, то нас корили. Но у нас нет мата ради мата. У нас все ближе к жизни, поэтому и становится веселее», — заметил Гарик Харламов.

Напомним, что Comedy Club — одна из самых старых юмористических программ на телевидении. У нее до сих пор очень высокие рейтинги.

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