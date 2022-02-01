«До сих пор с подиумов не сходит»: Хромченко показала, какой оттенок оранжевого сегодня в тренде

С приближением осени в гардеробах модниц должен появиться этот цвет.

В программе «Модный приговор» — очередное преображение. Молодую героиню переодели в цвета под стать ее возрасту – молодые, задорные и, как выразилась Надежда Бабкина, витаминные. Когда Наталья вышла на подиум в очередной раз, на ней красовалась ярко-оранжевая косуха.

Эвелина Хромченко поспешила заметить, что оттенок оранжевого, который вызвал восхищение всех присутствующих на модном суде, сегодня является несомненным трендом.

«В конце 90-х годов Миучча Прада ввела этот анилиновый оранжевый на подиум. С тех пор он является сигнатурным, «подписным» цветом в ее палитре. Сегодня у нас 2022 год. До сих пор все это происходит, и оранжевый цвет в этой концентрации с подиумов не сходит», — заметила стилист.

Хромченко посоветовала модницам присмотреться к этому яркому цвету, который с приближением весны станет еще более актуальным.

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