Прощенный: звезда «Дома-2» Глеб Клубничка все-таки будет жениться и возьмет фамилию жены

Телепроект «Дом-2» уже почти год транслируется на телеканале «Ю». Перезапуск шоу произошел масштабно, на проект пришли совершенно новые лица, но половина из участников появилась на телестройке повторно – так называемые «старички».

Среди бывших звезд попытать счастья во второй раз решил Глеб Жемчугов, наиболее известный как Глеб Клубничка. Мужчина вскоре начал строить любовь с Настей Роинашвили, а осенью сделал ей предложение. Она сказала «да», и пара начала готовиться к скорой свадьбе.

Но церемония сорвалась из-за загулов Клубнички. Глеб даже угодил в рехаб. Но, как сообщает телеканал, свадьбе все-таки быть – Жемчугов вернулся на проект, бракосочетание назначено на март, и мужчина собирается взять фамилию жены – он будет Глебом Роинашвили.

Напомним, что впервые на телестройку Клубничка пришел в 2009 году. Мужчине было 30 лет, он проявил себя как дебошир и гуляка и так и не построил серьезных отношений, уйдя с шоу в 2013 году.

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