«Простите, но у меня папа умер в 1995 году!»: Башаров эмоционально высказался о смерти отца

Актер Марат Башаров в беседе с Teleprogramma.pro эмоционально отреагировал на вопрос, побывал ли он на могиле своего родного отца, который ушел из жизни в прошлом году.

«Какой папа умер? У кого? Простите, но у меня папа умер в 1995 году. Ваших коллег почитайте пожалуйста. Папа умер — идиоты». Марат Башаров

Напомним, что Марата Башарова воспитывал отчим – слесарь-сантехник. В детстве будущий актер носил фамилию отчима – Юнисов.

Не так давно в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ появился брат Марата Башарова Вялит Билялетдинов. Он заявил, что биологический отец актера ушел из жизни в августе 2021 года. Актер не приехал на его похороны, но выделил на погребение сто тысяч рублей. Марат Башаров так до сих пор и не посетил могилу родного отца.

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