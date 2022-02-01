В лучах мальдивского солнца: Клава Кока в шифоновом халате поверх купальника красиво позировала на закате

Певица и блогерша отдыхает на райском острове вместе с мамой.

Поп-звезда Клава Кока в своем Instagram демонстрирует идеальный отдых после тяжелого начала года. Артистка позирует на фоне райских пейзажей на Мальдивах, радуя публику кадрами в купальниках.

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На этот раз Кока предстала на закатном мальдивском солнце в синем мини-бикини и прозрачном шифоновом халатике поверх него. Красотка эффектно демонстрировала свои точеные формы на камеру, и запостила видео в свой микроблог.

Отметим, что исполнительница хитов «Покинула чат» и «Хочешь» начала год со скандалов. Девушка отдыхала в Куршевеле вместе с Ольгой Бузовой и перестаралась с контентом – в Сеть потекли провокационные фото и видео подруги, на которых поющая телеведущая предстала в неприглядном свете. На Коку обрушился народный гнев, и звезда быстро ретировалась с горнолыжного курорта поближе к лету уже с мамой.

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