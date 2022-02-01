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Стильный монохром: Марина Кравец предстала на шоу в черном комбинезоне Prada

Юмористка из Comedy Club приняла участие в проекте «Двое на миллион».

Стильный монохром: Марина Кравец предстала на шоу в черном комбинезоне Prada
Марина Кравец. Фото: Global Look Press

Звезды ТНТ регулярно снимаются в различных проектах телеканала. На этот раз актриса Comedy Woman Надежда Сысоева и юмористка Comedy Club Марина Кравец стали участницами шоу «Двое на миллион».

Марина Кравец появилась на съемках в трендовом комбинезоне Prada с акцентным ремнем и широкими укороченными рукавами. Звезда обожает черный цвет, и этот аутфит не стал исключением. Завершили монохромный образ лодочки в тон.

Марина Кравец с Павлом Волей и Надеждой Сысоевой. Фото: instagram.com/marinakravets/

После съемок Марина Кравец посмеялась над ведущим проекта Павлом Волей. Она в шутку позавидовала Ляйсан Утяшевой, что ей достался такой интеллектуал.

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