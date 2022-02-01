«Некрасиво высказалась о дочери Турецкого»: Солнцев объяснил, почему вызвал Бледанс на бой

Фрик Гоген Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему решил вызвать на бой популярную телеведущую и актрису Эвелину Бледанс.

«Да, я готов с ней выяснить отношения в бою. Она так некрасиво высказалась о дочери Турецкого. Влезла с нравоучениями. Жутко меня это возмутило. Вставили свои пять копеек. Да и вообще Бледанс периодически подбешивает меня своими высказываниями». Гоген Солнцев

По словам Гогена Солнцева, звезды, которых он вызвал на бой, ведут себя, как маленькие дети. «Мне в этой жизни часто угрожали, но я никогда не обижался. Если они хотят получить по морде, то давайте решим по совести все претензии. Мне понравились такие бои. Они помогают разрешать межличностные внутренние конфликты. Это все как-то по-взрослому и выглядит убедительно», — заметил Солнцев.

Ранее Солнцев вызвал на бой не только Бледанс, но и балерину Анастасию Волочкову, актера Никиту Джигурду и телеведущую Дану Борисову.

Напомним, что дочь Михаила Турецкого сделала аборт, когда узнала, что ее ребенок может родиться с патологией. Бледанс заявила, что Наталья занимается пропагандой убийства особенных детей.

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