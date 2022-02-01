Внимание обеспечено: Самбурская покрасовалась в алом платье с глубоким декольте

Звезда сериала «Универ» и экс-ведущая шоу «Ревизорро» Настасья Самбурская активно гастролирует с антрепризами. В минувшие выходные она посетила Пензу, где выходила на сцену местного театра. Свой образ, в который перевоплотилась звезда, она показала подписчикам микроблога.

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Самбурская позировала себе для селфи в алом платье с глубоким декольте, в котором даже проглядывало белье. Этот образ явно обеспечит внимание красотке в любой обстановке!

Актриса, к слову, изрядно загорела – она недавно вернулась из отпуска в Доминикане, куда летала с подругой. Судя по отзывам о поездке, знаменитость осталась недовольна своим отдыхом.

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