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Внимание обеспечено: Самбурская покрасовалась в алом платье с глубоким декольте

Актриса показала свой образ подписчикам в Сети.

Внимание обеспечено: Самбурская покрасовалась в алом платье с глубоким декольте
Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Универ» и экс-ведущая шоу «Ревизорро» Настасья Самбурская активно гастролирует с антрепризами. В минувшие выходные она посетила Пензу, где выходила на сцену местного театра. Свой образ, в который перевоплотилась звезда, она показала подписчикам микроблога.

Самбурская позировала себе для селфи в алом платье с глубоким декольте, в котором даже проглядывало белье. Этот образ явно обеспечит внимание красотке в любой обстановке!

Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya/

Актриса, к слову, изрядно загорела – она недавно вернулась из отпуска в Доминикане, куда летала с подругой. Судя по отзывам о поездке, знаменитость осталась недовольна своим отдыхом.

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