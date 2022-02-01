Африканский стиль: Бузова после баньки осталась в одном полотенце на голове и прикрылась цветами

Певица и телеведущая улетела на месяц на другой континент.

Ведущая телеканала ТНТ Ольга Бузова отправилась снимать новый сезон шоу «Звезды в Африке». Пару ей вновь составил Михаил Галустян. Съемочный процесс снова держится в секрете, зато телеведущая не скупится на собственные фото.

Сначала плавание в океане, затем веселье с Галустяном в бассейне, теперь поход в баню. Певица не постеснялась показать себя в одном полотенце, но прикрылась цветами, точно нимфа.

Отметим, что певицу уже давно критикуют за излишне провокационный контент. Но Бузова считает, что ей есть что показать, и скрывать это – преступление.

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