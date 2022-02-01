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«Мое бессилие истерило»: Саша Савельева рассказала, как сорвалась на малыша Леона

Певица воспитывает двухлетнего сына от Кирилла Сафонова.

«Мое бессилие истерило»: Саша Савельева рассказала, как сорвалась на малыша Леона
Кирилл Сафонов и Саша Савельева. Фото: Global Look Press

38-летняя экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева призналась, что срывалась на своего маленького сына от Кирилла Сафонова. Малышу два годика, и мама рассказала, как это было.

Устроив в своем микроблоге общение с фолловерами, Савельева получила от кого-то вопрос, срывалась ли она когда-нибудь на маленького сына. И призналась – было.

«Один раз, но это не было адресовано Леону. Это скорее мое бессилие перед ситуацией истерило. Ноя ему объяснила, почему мама плачет», — поведала звезда.

Саша Савельева про сына. Фото: instagram.com/sasha_savelieva/

У Савельевой сын Леон – единственный ребенок. Она родила его спустя почти десять лет брака с актером Кириллом Сафоновым. Мальчику в марте 2022 года исполнится три годика, но мама с папой до сих пор не показали ребенка публике.

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