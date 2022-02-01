Папина гордость: Тарасов разместил сына на кухонном столе и принялся расцеловывать

Футболист долго ждал наследника и теперь не отходит от него ни на шаг.

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, осенью 2021 года стал отцом в четвертый раз. Мечта спортсмена сбылась – на сей раз у него появился сын, долгожданный наследник. Назвали мальчика Алексеем.

Теперь гордый Дмитрий Тарасов ни на шаг не отходит от сынишки. Малышу три месяца, и каждый день счастливый отец любуется крохой, подмечая каждое его достижение. На этот раз он с самого утра вился вокруг мальчика и даже на кухне не расставался с ним.

Разместив младенца на столе, Тарасов принялся разговаривать с сынишкой, а тот ему – отвечать. Наклонившийся близко к ребенку отец сначала любовался крохой, а потом не смог удержаться и стал зацеловывать малыша.

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