«Он просто способный»: мать Тимати считает, что Решетова не занимается внуком

Рэпер Тимати, в миру Тимур Юнусов, и Анастасия Решетова расстались осенью 2020 года, и с тех пор их общий ребенок, сын Ратмир, живет с моделью. Поклонники считают, что Настя – замечательная мама, но вот экс-свекровь, по всей видимости, иного мнения.

Симона Юнусова, общаясь с подписчиками в Сети, намекнула, что не признает заслуг Анастасии Решетовой в воспитании Ратмира. Кто-то из фолловеров заметил, что малыш в свои три годика отлично разговаривает, на что бабушка ответила:

«Он просто способный, ну и няни, видимо, стараются».

Признавать, что это могут быть заслуги матери, Симона не стала. А списала все на природные данные внука.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!