«Ох, Ляся, отхватила себе»: Марина Кравец после съемок интеллектуального шоу высмеяла Павла Волю

Актриса приняла участие в проекте «Двое на миллион», который ведет муж Ляйсан Утяшевой.

На телеканале ТНТ в шоу «Двое на миллион», которое ведет Павел Воля, пришли блондинка Надежда Сысоева и брюнетка Марина Кравец. Актрисы поборолись за главный приз, а заодно и весело провели время.

Запечатлевшись на память с ведущим, Марина Кравец запостила снимок у себя в Instagram и посмеялась над Павлом Волей.

«Ведущий интеллектуальной программы – счастье в семье. Ох, Ляся, отхватила себе, везучая!», — написала звезда юмора.

На снимке Павел Воля предстал настоящим интеллектуалом. Только, по мнению некоторых подписчиков в комментариях, не хватает еще очков для пущей убедительности.

«Воля одет как мой дед», «А че с Волей», «Паша выглядит так, как будто сбежал с выступления «Уральских пельменей», «Нормально Павла нарядили», «Павла зачем так подставлять», «Ну и стилист, конечно, у Павла», — комментируют фото подписчики.

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