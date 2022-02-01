«Не зря отращивал, жена в восторге»: внук Пугачевой похвастался длинными кудряшками

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков – активный пользователь Instagram. 30-летний сын Кристины Орбакайте на этот раз показал себя с новой прической, точнее, с ее отсутствием.

Никита долго не состригал волосы, и в итоге отрастил длинные кудри. Он полюбовался результатом перед камерой смартфона и запостил видео в Сеть.

«Не зря отращивал, жена в восторге», — порадовался мужчина.

Жена Никиты Преснякова – 25-летняя модель Алена Краснова. Они женаты уже пятый год, и пока не торопятся становиться родителями. Им интересно жить для себя, они много путешествуют, тусуются с друзьями и пока не думают о детях.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!