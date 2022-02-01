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«Тимати много потерял»: Саша Дони в мини-бикини эффектно закинула ножку на пальму

Бывшая пассия Тимати отдыхает на Мальдивах.

«Тимати много потерял»: Саша Дони в мини-бикини эффектно закинула ножку на пальму
Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

19-летняя украинская экс-избранница рэпера Тимати Саша Дони отдыхает на Мальдивах. Судя по ее беззаботному времяпрепровождению, девушка не особенно-то и сильно расстраивается из-за расставания с музыкантом. Но подписчики не дают ей забыть про звезду и при любом случае спешат напомнить о ее оконченном романе.

Даже когда, казалось бы, тема Тимати совсем неуместна. Например, Дони опубликовала новые фото с пальмой, где прислонилась к стволу дерева и эффектно закинула ножку. При этом, красотка позировала в бикини.

Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony/

В комментариях многие кинулись не только комментировать саму девушку и ее отдых, но и усыпали вопросами про рэпера. Кто-то нетактично подчеркнул, что сейчас музыкант отдыхает с другой. Саша Дони никак не отреагировала на колкости.

«Статуэтка!», «Идеальная», «Фигура огонь», «Изящна как статуэтка!», «Ну какая красотка», «Красота совершенная!», «Фигура – космос!», «Почти высокая как пальма», «Так лучше, без жутких бедер», «Прекрасная фигура! Тимати много потерял», — пишут в комментариях.

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