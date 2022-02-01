«Настя битбоксит»: Асмус засняла, как дочка от Харламова в караоке «плевала» в микрофон

Первенцу Кристины Асмус и Гарика Харламова, дочери Насте, в начале года исполнилось восемь лет. Девочка учится во втором классе и растет творческим ребенком с отцовским чувством юмора. После развода родителей она осталась жить с мамой, и Асмус часто показывает наследницу в своем микроблоге.

На этот раз Кристина Асмус запечатлела, как дочка пела в караоке. «Настя битбоксит», — подписала кадры звездная мама, на них девочка, как обыватели это называют, «плевала» в микрофон, то есть исполняла битбокс.

Но когда мама позвала девочку спать, та отказалась идти и устроила Кристине концерт, который обычно устраивают все дети после слов про сон. Она легла на пол и наотрез отказалась идти, схватим маму за ногу.

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