Новое путешествие: Орбакайте в клетчатом жакете и без укладки отметилась в аэропорту Майами

Кристина Орбакайте может похвастаться тем, что с юных лет выступает на сцене и снимается в кино. Так как она росла в семье Аллы Пугачевой, то всегда была окружена творческими людьми.

Примечательно, что в прошлом году певица отпраздновала свое 50-летие. Поклонники с трудом поверили, что она отмечает столь знаменательную дату. Звезда может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Этой зимой Орбакайте провела отпуск в Майами. Она решила побыть на любимом побережье с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. К ней приезжал даже старший сын Никита Пресняков с женой Аленой Красновой.

Но музыкант провел всего несколько дней на курорте. А теперь и Кристина решила продолжить путешествие. Она запечатлелась в аэропорту в маске и клетчатом жакете. Артистка сделала макияж, а вот от укладки отказалась. На ее лице были видны следы усталости.

«Ну что же, летим дальше. В аэропорту. А куда же мы летим?» — заинтриговала звезда.

Вскоре она показала световое табло, на котором был указан город Картахена. Певица в скором времени окажется в Колумбии. Она не стала раскрывать секрет, зачем отправилась в далекие края. А вот поклонники отметили, что Орбакайте стоит продлить отпуск, так как в прошлом году она и выступала, и снималась в кино.

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