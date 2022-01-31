«Исполнилось 76!»: Козловский представил публике своего импозантного папу-профессора

Данила Козловский всегда был в хороших отношениях с родителем.

Данила Козловский показал своим поклонникам редкие снимки со своим импозантным отцом Валерием Ивановичем. Как оказалось, поводом послужили именины родителя артиста.

«На фото — мой папа. Ему сегодня исполнилось 76! С днем рождения, родной, чудесный человек! С тобой дико интересно и смешно. Я тебя очень люблю!» — написал в личном блоге звезда фильма «Духless».

На обнародованных кадрах можно увидеть родственников в разные времена – на современном снимке, и в юности актера.

Отметим, что Данила Козловский родился и воспитывался в интеллигентной семье. Валерий Иванович является заслуженным работником культуры, доктором философских наук и профессором Московского государственного института культуры. Он известен в научном мире и в обществе тем, что принимал участие в создании первой в стране Высшей школы рекламы, а также Российского студенческого фестиваля социальной рекламы.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!