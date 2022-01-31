Выбор звездных жен: Газманова вслед за Сабуровой вышла на зимний променад в трендовой балаклаве

Эвелина Хромченко советовала присмотреться к этому головному убору из-за его практичности.

Олег Газманов провел со своей женой Мариной роскошный отпуск на Мальдивах. Звездная чета развлекалась на райских островах рыбалкой на яхте и морскими прогулками. Пара считает это курортное местечко своим местом силы, ведь после него они чувствуют себя гораздо энергичнее.

Тем не менее, вернувшись в Москву, Марина Газманова заявила: «Соскучились по снегу!» И практически сразу по приезде отправилась с мужем на прогулку по зимнему морозному лесу.

Избранница народного артиста при этом подумала и о тепле, и о стиле. Она облачилась в трендовую балаклаву, к которой советовала присмотреться Эвелина Хромченко.

Эксперт моды считает, что это хорошая идея для головного убора зимой, ведь он весьма практичен – согревает даже лицо.

Ранее тренд на подшлемники поддержала другая звездная жена — Диана Сабурова, возлюбленная комика Нурлана Сабурова.

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