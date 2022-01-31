«Что же это за сладость?»: Пригожин запечатлел, как подросшая внучка Валерии самостоятельно ест ложкой

Валерия является не только певицей, но и многодетной мамой. Она не скрывает, что любит проводить время с сыновьями и дочкой. Более того, в прошлом году артистка стала бабушкой. У ее младшего сына Арсения родилась дочка Селин.

Теперь кроха забирает на себя все внимание членов семьи. Примечательно, что певица выглядит очень молодо в 53 года, поэтому даже муж с трудом привык к ее новому статусу.

Теперь год в звездной семье начинается с дня рождения Селин, так как она родилась 1 января. Но Валерия обычно без повода навещает кроху. На этот раз Иосиф Пригожин поделился умилительным видео. Он заснял, как девочка сидит на пледике и самостоятельно ест ложкой. При этом кроха даже разговаривает.

«Селин, вкусно», — спросила ее мама. «Да», — ответила малышка. «Что же это за сладость?» — умилился Пригожин.

Поклонники восхитились тем, как выглядит девочка. Многие отметили, что она подросла. «Куколка», «Внуки — это наше сладость, умиление, очарование», «Умничка, сама кушает», «Ой, ну эти глазки-пуговки! И такая сладенькая ложечка!», «Какие длинные ноги! балеринка», «Эти глаза просто прелесть», «Мне кажется она через месяц уже хорошо разговаривать начнет, красивая и умные глаза у нее», — прокомментировали пост подписчики.

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