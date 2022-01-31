Вся в папу: Климова запечатлела, как дочка Месхи в пуховике с принтом катается на коньках

Екатерина Климова является известной актрисой. В ее копилке десятки работ в кино. Дилогия «Мы из будущего» принесла ей большую известность.

Поклонники следят не только за тем, в каких картинах она снимается, но и за ее личной жизнью. дело в том, что артистка в 2019 году развелась с третьим мужем Гелой Месхи, от которого у нее есть дочка Изабелла. От прошлых отношений с Игорем Петренко у нее растут сыновья Матвей и Корней, а от первого брака есть дочка Елизавета.

Несмотря на то, что Климова много работает, она успевает уделять время наследникам. Недавно актриса показала, как сыновья заботливо чистят для нее машину.

Примечательно, что в свои 44 года она выглядит очень молодо и порой ее воспринимают как сестру Матвея и Корнея. А 31 января артистка запечатлела младшую дочку на прогулке. Девочка была в модном пуховике с принтом в виде рыбок и шапке с помпоном.

Малышка показала настоящий класс на льду. Она прыгала, демонстрировала катание на коленке и пируэты. Малышка даже попыталась сесть на шпагат.

«К зимним Олимпийским играм готовы!» — заявила Климова.

Поклонники восхитились маленькой наследницей звезды. «Беллочка, умница! Все, за что не возьмется, все классно получается», «Белла-то какая умница! Сколько элементов уже умеет катать», «Екатерина Александровна немедленно покажите Этери Тутберидзе эту девушку», «В следующий „Ледниковый период“ вместе с папой будет выступать!», «Какая умница! Браво!» — прокомментировали пост подписчики.

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