Рекомендовал Рогов: Боярская пришла в студию в куртке – хите сезона и без макияжа

Стилист Александр Рогов на авторском YouTube-шоу Rogov live представил зрительницам куртку — хит этого сезона.

Это лаконичная модель со стежкой, напоминающая телогрейку. Ее особенность — отсутствие деталей, без капюшона с едва заметным воротником-стойкой или вообще без воротника.

«Я обожаю телогрейки! И если вы хотите быть на волне, то телогрейку или имитацию телогрейки обязательно купите! Очень классная вещь», — сказал стилист.

Актриса Елизавета Боярская поддержала тренд на куртки-телогрейки, выбрав модель оттенка омлета. В таком виде она пришла в студию, где запечатлелась с писателем Михаилом Зыгарем.

Примечательно, что артистка появилась на людях без капли макияжа, с волосами собранными сзади в тугой пучок. Дочь Михаила Боярского в повседневности предпочитает натуральную внешность.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!