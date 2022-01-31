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«Предлагаю обменяться любимчиками»: Ирина Старшенбаум предстала в кружевной блузке и берете

Актриса назвала 10 любимых французских фильмов.

«Предлагаю обменяться любимчиками»: Ирина Старшенбаум предстала в кружевной блузке и берете
Ирина Старшенбаум. Фото: instagram.com/starshenbaum

Ирина Старшенбаум поделилась, что можно посмотреть вечером. Актриса назвала в микроблоге 10 своих фаворитов из французского кинематографа.

«Раз уж у нас тут пошла такая интернациональная кинематографическая тенденция, предлагаю обменяться своими любимчиками. Начнем, как вы понимаете, с французского кино. Итак, мои:

1. «Хиросима, любовь моя»,
2. «Ржавчина и кость»,
3. «Мужчина и женщина»,
4. «Пианистка»,
5. «Мечтатели»,
6. «Любовники с нового моста»,
7. «Три цвета»,
8. «Амели»,
9. «На последнем дыхании»,
10. «Это всего лишь конец света», — рассказала Старшенбаум в своем Instagram.

При этом она предстала в берете и кружевной блузке, поверх которой надела пиджак. На некоторых фотографиях образ дополнила длинная нить жемчуга.

Ирина Старшенбаум. Фото: instagram.com/starshenbaum/
Ирина Старшенбаум. Фото: instagram.com/starshenbaum/

«Стильная красавица», «Если меня спросят, что такое в мире красота, я покажу ваши глаза», «Кайф какой», — написали в комментариях пользователи.

Напомним, Ирина Старшенбаум известна по фильмам «Лед», «Притяжение» и сериалу «Содержанки».

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