«Предлагаю обменяться любимчиками»: Ирина Старшенбаум предстала в кружевной блузке и берете

Ирина Старшенбаум поделилась, что можно посмотреть вечером. Актриса назвала в микроблоге 10 своих фаворитов из французского кинематографа.
«Раз уж у нас тут пошла такая интернациональная кинематографическая тенденция, предлагаю обменяться своими любимчиками. Начнем, как вы понимаете, с французского кино. Итак, мои:
1. «Хиросима, любовь моя»,
2. «Ржавчина и кость»,
3. «Мужчина и женщина»,
4. «Пианистка»,
5. «Мечтатели»,
6. «Любовники с нового моста»,
7. «Три цвета»,
8. «Амели»,
9. «На последнем дыхании»,
10. «Это всего лишь конец света», — рассказала Старшенбаум в своем Instagram.
При этом она предстала в берете и кружевной блузке, поверх которой надела пиджак. На некоторых фотографиях образ дополнила длинная нить жемчуга.
«Стильная красавица», «Если меня спросят, что такое в мире красота, я покажу ваши глаза», «Кайф какой», — написали в комментариях пользователи.
Напомним, Ирина Старшенбаум известна по фильмам «Лед», «Притяжение» и сериалу «Содержанки».
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.