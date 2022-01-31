«Голос. Дети»: стали известны имена наставников и дата премьеры

Слепые прослушивания начинаются уже в феврале на Первом канале.

11 февраля в 21:30 начинаются слепые прослушивания на шоу «Голос. Дети» Первого канала. Наставниками участников проекта станут музыканты: Егор Крид, Полина Гагарина и Василий Вакуленко (Баста).

Бессменным ведущим проекта выступит Дмитрий Нагиев. Его напарницей станет уже полюбившаяся зрителями Первого Агата Муцениеце.

Из тысяч претендентов к участию в слепых прослушиваниях нового сезона допущены 110 вокалистов, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов. Как всегда, на сцену «Голоса» поднимутся ребята со всей России, из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В новом сезоне примут участие ребята из городов: Алматы, Батайск, Борисов, Брест, Владивосток, Владимир, Воронеж, Ереван, Ижевск, Казань, Кинешма, Краснодар, Крофтон (Мэриленд, США), Кызылорда, Ла Галетт (Маврикий), Лаппеенранта (Финляндия), Лондон (Великобритания), Люберцы, Минск, Могилев, Москва, Нальчик, Наткала, Нижний Новгород, Новомосковск, Новосибирск, Одинцово, Петрозаводск, пгт Междуреченский, Подольск, пос. Боровский (Тюменская область), Прага, Пушкино, Реутов, Рига, Ростов (Ярославская область), Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Симферополь, Сочи, Сургут, Троицк, Хабаровск, Челябинск, Шыкент и Щелково.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!