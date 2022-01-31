Вся усыпана цветами: Шубская показала могилу Глаголевой в белом камне

Дочка актрисы приехала в Россию и побывала на Троекуровском кладбище.

Анастасия Шубская — младшая дочка Веры Глаголевой. Артистка не только снималась в кино, но и была режиссером. Она ушла из жизни в 2017 году.

Глаголева успела погулять на свадьбе дочки и Александра Овечкина. А вот рождение внуков Сергея и Ильи она уже не застала. Также у актрис есть старшие дочки Анна и Мария Нахапетовы. После смерти матери сестры стали еще более сплоченными.

Шубская живет в США, но часто приезжает на родину. Недавно она снова с детьми прилетела в Москву. На днях жена хоккеиста отпраздновала день рождения отца Кирилла Шубского, которому исполнилось 58 лет. Примечательно, что 31 января Анастасия посетила Троекуровское кладбище. Она пришла на участок № 8-А. где похоронена Вера Витальевна.

Напомним, что в августе 2019 года на белокаменной могиле актрисы был открыт памятник. Также дочка Глаголевой показала стеклянный купол, который усыпан снегом. На памятнике расположено фото артистки. А рядом на стуле также вырезана из камня книга, где процитированы слова Веры Витальевны:

«…счет прожитых лет продолжится в детях, а дальше во внуках… По воле Творца нить жизни не рвется. Вы просто поверьте: счет нашим годам не имеет конца. На этом и держится вера в бессмертие!»

Стоит отметить, что у памятника стоят десятки букетов цветов. За могилой тщательно ухаживают.

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