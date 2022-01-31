«У нас все было по-настоящему»: Виктор Сухоруков рассказал о постельных сценах с Ириной Пеговой

Звезда «Брата-2» снялся в сериале «Цыпленок жареный» в необычном амплуа. Более того, у него были пикантные сцены с Ириной Пеговой.

Виктор Сухоруков является известным актером. Многие полюбили его за роль в фильме «Брат-2». Он также был удостоил премии «Ника» за роль императора Павла I. И даже в последние годы артист продолжает активно сниматься. Не так давно был снят сериал «Цыпленок жареный», где артист предстал в новом амплуа.

Сюжет расскажет о криминальном авторитете Дяде Коле, которого и сыграет Сухоруков. Герою картины придется взять под свое крыло питерскую интеллигенцию, чтобы защитить их от беспредела во времена НЭПа. Его возлюбленную сыграла Ирина Пегова. О работе с ней актер отзывается очень тепло.

«Она играет мою подружку. Есть такой жаргон в уголовном мире — „маруха“. Она играет мою „маруху“, то есть мою бабу, мою женщину, мою любовь. Она играет человека, с которым я прожил много лет без всякого ЗАГСа и венчания. Нас повязали дела. Мы закреплены друг за друга не только симпатией, но и делами», — пояснил актер.

Он также признался, что у них были пикантные постельные сцены. Дублеров у них не было, поэтому зрители увидят настоящие эмоции.

«Как увидите на экране, так и происходило. Это было, конечно, азартно, иногда неловко, стыдливо, нервно, но очень даже приятно. У нас все было по-настоящему, от чего я был счастлив не только от результата, но и от процесса», — признался Сухоруков.

Он также пояснил, что идеей картины стали простые истины: дал слово — держи до конца и чтобы не происходило в жизни, нужно оставаться человеком, а не превращаться в крысу. Об этом Виктор Иванович поведал radioKP.ru.

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