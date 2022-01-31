ТНТ объявил о кастинге второго сезона баттл-шоу «Новые танцы»

Популярный проект, в котором танцоры со всей страны получают возможность громко заявить о себе, вновь выйдет на экраны. Телеканал ТНТ объявил о втором сезоне баттл-шоу «Новые танцы».
Участники начнут свой путь с ноля, сойдутся в баттлах и разделят 10 миллионов рублей призового фонда. Вернутся во втором сезоне Мигель и Ляйсан Утяшева.
В эфир «Новые танцы» выйдут осенью этого года. Ну а пока объявлен кастинг для всех желающих выйти на сцену.
Прием заявок открыт на официальном сайте ТНТ.
Напомним, победителем первого сезона «Новых танцев» стал Виталий Савченко, он забрал главный приз — семь миллионов рублей.
Другие финалисты, в число которых вошли дуэт Галина Горбунова и Сергей STK, фреймап-команда Agny и юная танцовщица Krosh Boogie, получили по миллиону рублей.
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