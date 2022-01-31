Басков, Арбенина, Зиверт и Милохин примут участие в новом шоу «Битва поколений»

Программа запускается уже в марте на канале «Муз-ТВ».

Весной на музыкальном телеканале «Муз-ТВ» запускается новый шоу-проект «Битва поколений». В программе звезды первой величины, фрешмены и мэтры, встретятся на одной сцене в музыкальном поединке.

Все композиции будут исполняться вживую. Жюри оценит мощность хитов, харизму певцов, творческий экспромт выступлений.

Одними из участников станут Диана Арбенина, Николай Басков, Артур Пирожков, Zivert, Даня Милохин и другие.

«Муз-ТВ» в очередной раз докажет, что каждое поколение музыкантов прекрасно по-своему и его ярчайшие представители могут вместе сосуществовать на одной сцене. Мы попробуем сломать стереотипы о том, что мэтры не могут быть актуальными, а молодежь никогда не достигнет уровня мэтров!» — прокомментировал Захар Бабин, генеральный директор телеканала.

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