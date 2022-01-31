«До слез»: подруга Началовой «оживила» певицу в день ее 41-летия на видео

31 января певице Юлии Началовой исполнился бы 41 год. Она умерла 16 марта 1919 года в 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности.

Близкая подруга артистки Елена Метлюк написала в личном блоге: «С днем рождения, крошка! 41». И опубликовала ролик из редких личных кадров, на которых запечатлела Юлию Началову при жизни счастливой, молодой, жизнерадостной.

Многие подписчики Елены Метлюк были растроганы до глубины души зрелищем.

«До слез», «Ком в горле… Ангел — Юля», «Не верится до сих пор!», «Ангел, как рано оборвалась жизнь. Юленька, пусть тебе земля будет пухом», «Лена, светлая память солнышку… До сих пор ком в горле, до сих пор тяжело. Как же ее не хватает. Представляю, каково вам», — написали люди в комментариях блога Метлюк.

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