«Такая нежность и любовь»: бывший муж Климовой Петренко поделился редким снимком с молодой женой

Актер Игорь Петренко счастлив в третьем браке с Кристиной Бродской.

Известный артист, бывший муж Екатерины Климовой 44-летний Игорь Петренко поделился в микроблоге редким кадром.

На нем он предстал в обнимку со своей третьей женой, 31-летней актрисой Кристиной Бродской.

Никаких комментариев под фото с супругой Петренко писать не стал. За него это сделали поклонники. Они выразили свое восхищение красивой парой.

«Такая нежность и любовь, теплота, прекрасные и любимые Петренко!», «Как же вы гармонично смотритесь», «Всегда хотела увидеть Игоря таким счастливым. Даже под бой курантов на Новый год загадывала. Не подведите, будьте счастливы, Игорь и Кристина», — высказались в Сети.

Напомним, Игорь Петренко и Кристина Бродская поженились в 2016 году.

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За два года до этого Игорь Петренко развелся со второй женой, Екатериной Климовой, подарившей ему двух сыновей — Матвея и Корнея.

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