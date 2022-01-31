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«Как взрослеет дочь»: Лобода в юбке макси оттенка карамели прогулялась с 10-летней наследницей на курорте

Светлана Лобода отдыхает с Тильдой и Евой на Мальдивах.

«Как взрослеет дочь»: Лобода в юбке макси оттенка карамели прогулялась с 10-летней наследницей на курорте
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода решила после активной работы на новогодних праздниках устроить себе семейный релакс на Мальдивах. Знаменитость прибыла на острова с дочками Евой и Тильдой. Старшая наследница артистки стала вытягиваться и превращаться в подростка.

В личном блоге звезда показала, как прогуливается с Евой по курорту, выбрав наряды на свой вкус. Светлана примерила нюдовое бра и карамельную юбку макси. А ее дочь — белый топ и малиновые шорты.

«Обожаю наши прогулки с Евочкой. Нам всегда есть что обсудить. Наблюдать за тем, как взрослеет твоя дочь, как меняются ее взгляды на жизнь — пожалуй самый интересный процесс… И, безусловно, эти перемены отражаются в выборе одежды», — поведала Лобода.

Светлана Лобода с дочкой. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

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