«Это чистый аттракцион»: ТНТ озвучил дату премьеры сериала «Вне себя» с Евгением Цыгановым и Еленой Лядовой

Седьмого февраля на телеканале ТНТ состоится премьера сериала «Вне себя», который ранее можно было посмотреть только на онлайн-площадке.

По жанру это психологический детектив с элементами черной комедии. Главные роли в сериале «Вне себя» исполнили Евгений Стычкин, Елена Лядова и Евгений Цыганов. В сериале также снимались Анна Котова-Дерябина, Аглая Тарасова, Иван Макаревич, Никита Тарасов, Павел Комаров, Дмитрий Колчин и другие.

В основе сюжета история гениального финансиста, которому из-за психического расстройства мерещатся фантомы бывшей жены и ее любовника-следователя.

Вдобавок он не помнит последние месяцы своей жизни.

«Это чистый аттракцион. У главного героя в голове живет несколько фантомов, поэтому его мысли в буквальном смысле начинают воевать друг с другом. И порой он откровенно не знает, как ему действовать, ведь внутри него три разных человека, у которых три разных мнения», — говорит о фильме режиссер Клим Козинский.

Отметим, что сериал «Вне себя» стал одним из главных хитов видеосервиса Premier в 2021 году и получил высокую оценку кинокритиков, войдя в пятерку лучших сериалов.

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