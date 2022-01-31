«Мам, с днем рождения»: дочь покойной Юлии Началовой поделилась одним из последних фото с ней

Вера Алдонина публично обратилась к умершей почти три года назад маме.

31 января отмечается день рождения ныне покойной певицы Юлии Началовой. Популярной вокалистке исполнился бы 41 год.

В этот день впервые публично обратилась к своей умершей маме дочь Юлии Началовой Вера Алдонина.

Она разместила в микроблоге совместный снимок с Юлией Началовой. В кадре певица нежно целует в щеку свою единственную дочку Веру Алдонину.

Судя по возрасту Верочки на фото, этот снимок стал одним из последних в жизни Юлии Началовой.

Когда певицы не стало, ее дочери Вере было 12 лет. Примерно столько же ей на этом фото.

«Мам, с днем рождения», — написала Вера Алдонина под снимком с Юлией Началовой.

Напомним, ранее память покойной дочери Юлии Началовой в день ее рождения почтила мама певицы Таисия Началова.

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