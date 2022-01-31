Два этажа, мансарда и много воздуха: Ольга Орлова показала, как выглядит ее новый особняк

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова сейчас живет в особняке в Подмосковье.

Но, судя по всему, этот дом стал мал для разросшейся семьи звезды.

Осенью минувшего года Ольга Орлова вышла замуж за своего избранника, бизнесмена по имени Валерий, и теперь супруги вместе строят новое, более просторное жилище для себя.

Ольга Орлова периодически рассказывает и показывает в микроблоге, на какой стадии находятся работы.

«Покажите что-нибудь из нового дома. Каким он будет? Или уже готов?» — обратились к Ольге Орловой подписчики во время интерактива в Instagram.

В ответ Ольга Орлова разместила снимок двухэтажного особняка с мансардой. Судя по фото, в будущем доме звезды и ее мужа много воздуха, стекла и света. Расположен особняк в живописном месте — среди зеленого леса.

«Примерно вот так», — поделилась Ольга Орлова тем, как будет выглядеть ее новое жилище.

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