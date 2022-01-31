Изящество: Мерьем Узерли обнажила плечи и колени, красуясь в облегающем платье цвета индиго

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли предстала на съемках в Стамбуле.

Исполнительница роли Хюррем-султан в культовом турецком сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли побывала в Стамбуле.

Здесь с участием актрисы состоялись съемки для известного бренда украшений из бриллиантов, лицом которого является Мерьем Узерли.

Кадрами бекстейджа Мерьем Узерли делилась в сторис микроблога. Так, звезда показала, как ее готовят к появлению в кадре — делают макияж, прическу, подбирают наряд и даже покрывают пудрой колени.

В одном из кадров Мерьем Узерли запечатлена вполоборота к камере. Она облачена в роскошное платье цвета индиго, подчеркивающее контуры ее тела.

Наряд с декольте открывает взору красивые плечи Мерьем Узерли. А разрез дает возможность полюбоваться стройными ногами актрисы и идеальными коленками.

Напомним, перед тем как прилететь в Стамбул, Мерьем Узерли побывала в Париже, где приняла участие в мероприятиях Недели моды.

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