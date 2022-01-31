«Требуем внести изменения»: Меган Маркл и принц Гарри осудили Spotify за фейковые новости о коронавирусе

Меган Маркл и принц Гарри осудили Spotify за фейковые новости о коронавирусе. Стриминговый сервис разместил подкаст Джо Рогана, который высказался против вакцинации. В знак протеста многие знаменитости удалили свой контент из Spotify, и сервис уже потерял много денег.

Герцоги Сассекские заключили со стриминговым сервисом договор еще в 2020 году. Сейчас пара потребовала от Spotify удалить подкаст Джо Рогана.

«С момента создания нашей некоммерческой организации Archewell мы работали над решением глобального кризиса дезинформации в реальном времени. Сотни миллионов людей ежедневно страдают от серьезного вреда, наносимого фейками. Мы выразили озабоченность нашим партнерам в Spotify по поводу слишком реальных последствий дезинформации о CoViD-19 на их платформе. Мы требуем внести изменения для решения этого кризиса в области общественного здравоохранения», — передает сообщение внука Елизаветы II и его жены Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл не отработали для Spotify на 25 млн долларов. В декабре 2020 года пара выпустила подкаст с участием Элтона Джона, Джеймса Кордена и своего сына Арчи, получили деньги и больше не работали для Spotify. Несмотря на нарушения условий контракта, стриминговый сервис не собирается расторгать договор с принцем и его женой. Spotify набирает команду для нового проекта герцогов.

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