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«Здесь не нужны фильтры»: Подольская в шортиках показала стройные ножки

Артистка с семьей отдыхает на Мальдивах.

«Здесь не нужны фильтры»: Подольская в шортиках показала стройные ножки
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Начало января Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыновьями провели в Куршевеле. Вдоволь накатавшись на снежных склонах, семья перебралась к океану. Накануне они прилетели на Мальдивы.

В своем инстаграме Наталья поделилась снимком, на котором позировала в коротких шортах и майке, блеснув стройными ножками. Компанию ей составили сыновья.

Наталья Подольская с сыновьями
Наталья Подольская с сыновьями. Скриншот: instagram.com/nataliapodolskaya/

«Итак, здесь не нужны фильтры», — написала Подольская.

Фанаты пожелали семье отличного отдыха.

«Молодцы! Какая вы красивая! Классное фото», — писали пользователи Сети.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков растят двоих сыновей. Старшему Артемию уже шесть лет, а младшему Ване – чуть больше года.

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