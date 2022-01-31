«Сказала не очень хорошо про Сергея»: фанаты осудили Волочкову за ее комментарии

Новый роман балерины – у всех на устах.

Анастасия Волочкова вновь счастлива в личной жизни. В канун Нового года она познакомилась с брутальным красавцем Сергеем Кузнецовым, а после улетела с ним на Мальдивы.

Фанаты рады за блондинку, но некоторым не нравится ее поведение. На днях Анастасия отметила, что у нее большие потребности, а Сергей не потянет ее финансово. В инстаграме Волочковой обсудили этот момент.

«Посмотрела программу, где Настя сказала не очень хорошо про Сергея и появилось разочарование! «Сергей меня не потянет!». А может быть, Вы его, как достойного человека не потянете? Тут же говорите про душу, а на уме одни бабки-бабки», — написал один из пользователей Сети.

Комментарий собрал более сотни лайков – другие фанаты были солидарны с автором высказывания.

Напомним, ранее стало известно, что двухнедельное путешествие на Мальдивы обошлось балерине в два миллиона рублей.

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