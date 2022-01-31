«Три года нельзя было рассказывать»: Любовь Толкалина едва не стала «девушкой» Джеймса Бонда

Премьера фильма о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом и Анной де Армас «Не время умирать» состоялась осенью прошлого года в Лондоне. Первый показ несколько раз переносили из-за пандемии. Все это время актеры и актрисы, которые пробовались на роли, должны были хранить молчание — они подписывали специальный договор перед пробами.

Поэтому о том, что на роль девушки Бонда претендовала Любовь Толкалина, стало известно только сейчас.

«Я пробовалась на роль девушки Бонда в «Не время умирать»… Тогда на эту роль пробовались многие, но никто никому не мог об этом говорить. Мы подписывали документ толщиной с книгу со специальным логотипом 007. Подписывали договор о неразглашении на каждой странице, три года нельзя было рассказывать даже о том, что я там была. Летала тогда специально в Лондон, готовилась. Для проб они выбрали сцену из «Казино Рояль», где Ева Грин и Дэниел Крейг разговаривают про деньги. Очень сложный текст был и для заучивания, и для реализации. Для меня, когда работаю на английском, главное — выговорить, — рассказала Толкалина в интервью «Hello!».

Напомним, ранее Толкалина рассказывала, что поклонники готовы платить большие деньги ради того, чтобы пригласить ее на ужин.

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