«Очень красивая»: новая пассия Тимати подчеркнула точеную фигуру белоснежной туникой в сетку

По слухам, рэпер отдыхает с моделью Валентиной Ивановой в Колумбии.

На днях украинская модель Саша Дони заявила, что она больше не встречается с Тимати. Рэпер тем временем закрутил новый роман. По слухам, он встречается с моделью Валентиной Ивановой, которая в эти дни составила ему компанию на отдыхе в Колумбии.

В своем инстаграме Валентина, которая, к слову, как две капли воды похожа на супермодель Ирину Шейк, делится снимками с отдыха. На этот раз она позировала в белоснежной тунике в сетку, блеснув точеной фигурой.

«Очень красивая! Такая красивая! Огонь», — писали пользователи Сети.

Напомним, в Колумбии вместе с Тимати отдыхают также двое его детей от разных бывших спутниц.

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