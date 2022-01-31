Даня увидит – обомлеет: бывшая пассия Милохина в бикини-кроше щегольнула точеной фигурой

TikTok-блогерша Юлия Гаврилина, наиболее известная в Сети как Юлька Шпулька, неделю провела на Карибском море. Бывшая возлюбленная Дани Милохина отдыхала в Мексике и с удовольствием посвящала в свою яркую летнюю жизнь подписчиков.

Серия снимков Шпульки в бикини-кроше заставила вздрогнуть не одну сотню тысяч подписчиков. Красотка запечатлелась в самых разных ракурсах, демонстрируя точеную фигурку на зависть.

Напомним, что Юлия Гаврилина встречалась с Даней Милохиным несколько месяцев. Пара, как водится, вместе снимала видеоролики для TikTok, а потом между ними что-то пошло не так и их пути разошлись. В 2021 году оба интернет-кумира молодежи вышли в оффлайн — Гаврилина стала героиней шоу «Звезды в Африке», а Милохин блистал на «Ледниковом периоде».

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