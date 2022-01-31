Красиво извиваясь: Ани Лорак в разноцветном бикини из пайеток блеснула изгибами фигуры на пляже

У многих звезд эстрады отпуск уже закончился, а вот у Ани Лорак, прилетевшей на днях в Дубай, он только начался. Певица еще не успела толком загореть, но не скупится на пляжный контент в бикини.

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На новых кадрах, которые сняла Ани Лорак на побережье Персидского залива, певица, красиво изгибаясь, демонстрирует свою аппетитную фигуру в разноцветном бикини из пайеток.

Звезда за последнее время смогла заметно похудеть, так что теперь может себе позволить любые раздельные купальники.

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