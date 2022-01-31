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Фигура на зависть: Клава Кока в голубом бикини блеснула мальдивским загаром

Певица проводит отпуск вместе с мамой.

Фигура на зависть: Клава Кока в голубом бикини блеснула мальдивским загаром
Клава Кока. Фото: instagram.comklavacoca

Певица Клава Кока после скандала в Куршевеле улетела отдыхать на Мальдивы. Там красотка проводит время в компании с мамой.

Каждый день в рационе Клавы Коки — много солнца, чистейший океан и беззаботный отдых. Красотка разместилась с мамой на красивейшей вилле на воде и уже похвасталась, в каких условиях проживает.

Клава Кока. Фото: instagram.comklavacoca

За те дни, что Клава Кока находится на Мальдивах, звезда довольно сильно загорела. Она запостила целую порцию новых снимков в голубом бикини, демонстрируя идеальную фигуру на зависть с бронзовым оттенком.

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